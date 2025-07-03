Погода в Москве: как первая жара 30 градусов изменит жизнь горожан?

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В столицу идёт жара. Уже в начале следующей недели Москву накроет первая в этом году тридцатиградусная отметка.

По данным центра погоды "Фобос", с понедельника температура поднимется до +27, а уже во вторник, 8 июля, термометры покажут от 25 до 30 градусов. Примерно такие же цифры синоптики обещают и в среду.

Специалист центра Евгений Тишковец заявил в своём Telegram, что на погоде скажется зной, который сейчас накрывает Старый Свет. "Лето пойдёт в наступление по всем фронтам", — добавил он.

Но жара задержится ненадолго. Уже к концу недели столбики термометров снова опустятся. Температура станет ближе к норме для середины лета.

Ранее другой синоптик, Михаил Леус, отмечал, что лето вернулось в Москву ещё 3 июля. Тогда температура достигла +25 градусов.

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