Полиция против организаторов: концерт Меладзе в Юрмале закончился скандалом

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Выступление Валерия Меладзе в Юрмале обернулось скандалом. Возмущённые жители обратились в полицию, инициировав административное производство против организаторов концерта.

Шоу прошло на пляже Дзинтари с нарушением ключевого правила: из-за погоды не соблюли обязательную 30-метровую дистанцию между сценой и морем. После мероприятия берег превратился в катастрофу.

Как пишет Telegram-канал "Хуже и не скажешь", пляж остался завален тоннами мусора и ограждений. Берег испещрён ямами, а образовавшиеся лужи сделали прогулки невозможными.

Организаторы оправдывали создание дюны необходимостью "защиты сцены от размыва".

"Никогда не видела такого свинства! Почему гости устраивают бардак, а я не могу пройти с внучкой?" — возмутилась местная жительница.

Полиция подтвердила факт возбуждения дела.

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