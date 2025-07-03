Сестра Жанны Фриске Наталья вызвала резонанс, озвучив свой "прожиточный минимум".
Бывшая солистка "Блестящих" заявила в Instagram*, что ежемесячно тратит с трёхлетней дочерью 218 тысяч рублей.
"При этом не было грандиозных покупок — у нас своя квартира и машина. Плачу только за ЖКХ и бензин. Это наш обычный московский минимум", — пояснила Фриске.
Она подчеркнула, что старается ни в чём себе не отказывать, хотя "практически никуда не ходит".
Как пишет Telegram-канал "Светский хроник", Наталья не скрывает финансовых трудностей, но отказывается искать работу. По её словам, возвращаться в найм или заниматься бизнесом она устала.
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