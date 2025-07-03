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Прожиточный минимум Фриске: сколько нужно для жизни в Москве

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Правда ТВ

Сестра Жанны Фриске Наталья вызвала резонанс, озвучив свой "прожиточный минимум".

Бывшая солистка "Блестящих" заявила в Instagram*, что ежемесячно тратит с трёхлетней дочерью 218 тысяч рублей.

"При этом не было грандиозных покупок — у нас своя квартира и машина. Плачу только за ЖКХ и бензин. Это наш обычный московский минимум", — пояснила Фриске.

Она подчеркнула, что старается ни в чём себе не отказывать, хотя "практически никуда не ходит".

Как пишет Telegram-канал "Светский хроник", Наталья не скрывает финансовых трудностей, но отказывается искать работу. По её словам, возвращаться в найм или заниматься бизнесом она устала.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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