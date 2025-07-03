Мишель Рапопорт стала матерью: внучка Кобзона впервые показала ребёнка

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Семья Иосифа Кобзона пополнилась: его внучка Мишель Рапопорт стала матерью. Первенца девушка родила в мае 2025 года, но сообщила об этом лишь спустя два месяца.

Мишель опубликовала в Instagram* первый снимок ребёнка без указания пола, сопроводив его трогательной подписью: "Два месяца сегодня". Новость обрадовала поклонников знаменитой семьи.

Напомним, в декабре 2024 года Рапопорт вышла замуж за израильтянина Бена Джорджа, владельца бизнеса по созданию дизайнерских металлических конструкций. Свадебные кадры внучка Кобзона называла идеальными.

Мишель — дочь Натальи Кобзон и юриста Юрия Рапопорта. В 2022 году она с отличием окончила юрфак Оксфорда, исполнив свою мечту.

В семье Рапопортов четверо детей: Мишель, Идель, Арнелла-Мари и Ален-Джозеф.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, её деятельность на территории России запрещена

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