Семья молодой невесты Григория Лепса тратит миллионы, скрываясь от многотысячных долгов

Стали известны финансовые парадоксы семьи молодой невесты Григория Лепса — Авроры Кибы.

Как пишет Super, мать девушки, Татьяна Белякова, числится совладелицей убыточного делового центра "Плющиха 55" (минус 11 млн рублей в 2024 г.) и имеет долг 733 тыс. рублей по судебному решению.

При этом только за текущее лето клан Беляковых потратил около 25 млн рублей на бытовые расходы. Контраст объясняется другими активами семьи.

Татьяна Белякова контролирует компании "БЦК Престиж", "БЦК Элит" и "БЦК Люкс", управляющие прибыльным бизнес-центром "Капитал". Аренда там достигает 1 тыс. долларов за кв. м, а общая выручка за год — 17,5 млн рублей.

Дополнительный доход приносит элитная автомойка в хамовническом ЖК, заработавшая 4,7 млн рублей чистой прибыли.

Отец Авроры, Илья Беляков, ранее владел компаниями "БЦК Альянс" и "БЦК Групп", ликвидированными после его смерти в 2004 году.

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