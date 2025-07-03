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Райдер и гонорар Тату: стали известны детали частных выступлений группы

1:02
Правда ТВ

Легендарный дуэт "Тату" готов к платным выступлениям после громкого воссоединения. Юлия Волкова и Лена Катина согласны выступить на частном мероприятии за 10 миллионов рублей.

По данным Life со ссылкой на SHOT, за 45 минут артистки исполнят главные хиты: "Я сошла с ума", "Нас не догонят", "30 минут".

В техническом райдере — машина представительского класса (не старше 3 лет), гримёрка и услуги визажиста. Детали названы "стандартными".

Параллельно группа готовится к публичному концерту. 17 июля "Тату" выйдут на пляжную сцену курорта "Мрия" в Ялте. Стоимость билетов составит от 5 до 15 тысяч рублей.

Напомним, о возрождении коллектива Волкова объявила 2 июля, опубликовав совместные фото с Катиной. Первым намёком стал июньский кавер на саундтрек "Зачарованных" — "How Soon is Now?".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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