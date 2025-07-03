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Подорожание рыночных овощей: какие растения пострадают больше всего

1:06
Правда ТВ

Летние ливни уничтожают урожай. В июне дождей было слишком много. Почва переувлажнена, и на грядках вспыхнули грибковые болезни.

Больше всего страдают огурцы, помидоры, перцы, баклажаны и клубника. Некоторые растения уже сгнили. Остальные почти не дают плодов.

Эколог Илья Рыбальченко рассказал Life. ru: цены на рынке уже пошли вверх. Особенно дорожают свёкла, морковь, капуста и клубника. По клубнике — подорожание почти вдвое.

Картошка, морковь и лук тоже под угрозой — из-за гнили и выпревания.

А вот зерновые пока держатся. Сильного роста цен по ним не ожидается.

Для дачников есть рекомендации. Нужно срочно делать дренаж, поднимать грядки, убирать лишние листья и траву. Это поможет вентиляции и снизит риск грибка.

Для профилактики — использовать сыворотку, йод и полезные бактерии. Главное — не терять время.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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