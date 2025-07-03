Летние ливни уничтожают урожай. В июне дождей было слишком много. Почва переувлажнена, и на грядках вспыхнули грибковые болезни.
Больше всего страдают огурцы, помидоры, перцы, баклажаны и клубника. Некоторые растения уже сгнили. Остальные почти не дают плодов.
Эколог Илья Рыбальченко рассказал Life. ru: цены на рынке уже пошли вверх. Особенно дорожают свёкла, морковь, капуста и клубника. По клубнике — подорожание почти вдвое.
Картошка, морковь и лук тоже под угрозой — из-за гнили и выпревания.
А вот зерновые пока держатся. Сильного роста цен по ним не ожидается.
Для дачников есть рекомендации. Нужно срочно делать дренаж, поднимать грядки, убирать лишние листья и траву. Это поможет вентиляции и снизит риск грибка.
Для профилактики — использовать сыворотку, йод и полезные бактерии. Главное — не терять время.
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