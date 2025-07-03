Как жители Оренбуржья реагируют на угрозу дронов: кафе предлагает метать камни

0:37 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Оренбургской области — необычная инструкция. Местное кафе предлагает жителям… метать камни в беспилотники. Фраза из листовки — "Возьми-ка мощный камень и целься поточнее".

На фоне тревожной ситуации это звучит странно. Утром 3 июля врио губернатора Евгений Солнцев объявил об угрозе атаки дронов. В регионе действуют меры безопасности.

И не просто так. За ночь над Россией сбиты 69 украинских беспилотников. Под обстрел попали сразу несколько областей.

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