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Шахназаров, Певцов и Повалий: Украина объявила в розыск российских звёзд

Правда ТВ

Украина объявила в федеральный розыск трёх известных российских деятелей культуры. Соответствующие карточки опубликовала Служба безопасности страны (СБУ).

В списке значатся гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, депутат Госдумы Дмитрий Певцов и певица Таисия Повалий.

Шахназарова разыскивают с июля 2024 года, Певцова — с февраля 2024-го, Повалий — с марта 2024-го.

Им вменяют обвинения, включая "поддержку действий РФ". Все трое также внесены в базу украинского сайта "Миротворец"*, известного как ресурс для "экстремистских" списков.

Осенью 2024 года Владимир Зеленский подписал указ о лишении госнаград 34 российских артистов. Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, Игорь Крутой и другие лишились украинских званий.

** – сайт "Миротворец" признан экстремистским и запрещён в РФ

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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