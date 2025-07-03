Сенатор о пенсионных накоплениях: перевод в долгосрочные сбережения под вопросом

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Автоматического перевода накопительных пенсий в программу долгосрочных сбережений не будет. По крайней мере, пока. Об этом "Газете.Ru" рассказала сенатор Ольга Епифанова.

По её словам, идея слишком спорная. И может вызвать волну недовольства. Особенно если перевод сделать без согласия граждан.

ПДС предлагает хорошие условия — налоговые льготы, господдержку, досрочный доступ к средствам, страхование дохода. Но и минусы есть. Программа инвестирует деньги по консервативной схеме. А это значит — рост накоплений может быть слабым.

Кроме того, досрочное снятие денег влечёт за собой потери. И не всем выгодно участвовать. Особенно тем, кто ближе к пенсии и уже накопил значительные суммы.

Сенатор уверена: сначала — широкое обсуждение. Только потом — любые перемены.

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