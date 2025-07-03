В Петербурге предотвратили теракт. ФСБ задержала 23-летнюю девушку, когда она закладывала взрывчатку под машину сотрудника оборонного предприятия.
По данным спецслужбы, девушка сама вышла на украинских кураторов ещё в июне. Хотела уехать из России и получить гражданство в одной из стран Евросоюза. Взамен должна была выполнять диверсии и теракты.
Первое задание — неудачное. Её задержали прямо на месте. Жертвой должен был стать сотрудник оборонки. Но трагедии удалось избежать.
Теперь девушке грозит уголовное дело о покушении на теракт. Её судьбу решит суд.
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