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Задержана 23-летняя девушка с взрывчаткой: ФСБ предотвратили теракт

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Правда ТВ

В Петербурге предотвратили теракт. ФСБ задержала 23-летнюю девушку, когда она закладывала взрывчатку под машину сотрудника оборонного предприятия.

По данным спецслужбы, девушка сама вышла на украинских кураторов ещё в июне. Хотела уехать из России и получить гражданство в одной из стран Евросоюза. Взамен должна была выполнять диверсии и теракты.

Первое задание — неудачное. Её задержали прямо на месте. Жертвой должен был стать сотрудник оборонки. Но трагедии удалось избежать.

Теперь девушке грозит уголовное дело о покушении на теракт. Её судьбу решит суд.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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