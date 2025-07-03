Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Путин обновил руководство МВД, СК и МЧС: что стоит за кадровой реформой?

1:11
Правда ТВ

Кадровая встряска в силовых структурах. Владимир Путин подписал указ о назначениях и отставках в МВД, СК, МЧС и Минюсте. Об этом пишет телеграм-канал "Честный детектив".

Список большой. Например, Максим Ваничкин теперь отвечает за гражданство и миграцию в московском главке МВД. Сергей Воложинов возглавил полицию Курганской области. А Юрий Завьялов стал министром внутренних дел по Республике Тыва.

Также есть перемены в Следственном комитете. Бэликто Базаров остался главой управления по Сахалину. Алексей Попов продолжит работу в Архангельской области. Константина Мальцева утвердили в Республике Алтай.

Но это не всё. Несколько высокопоставленных чиновников отстранены. Среди них замглавы МВД Татарстана Фяргат Мухаметзянов, глава ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов и директор ИТ-департамента МЧС Евгений Горленко.

Указ не публиковался официально. Но документ есть в распоряжении журналистов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.