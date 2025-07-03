Путин обновил руководство МВД, СК и МЧС: что стоит за кадровой реформой?

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Кадровая встряска в силовых структурах. Владимир Путин подписал указ о назначениях и отставках в МВД, СК, МЧС и Минюсте. Об этом пишет телеграм-канал "Честный детектив".

Список большой. Например, Максим Ваничкин теперь отвечает за гражданство и миграцию в московском главке МВД. Сергей Воложинов возглавил полицию Курганской области. А Юрий Завьялов стал министром внутренних дел по Республике Тыва.

Также есть перемены в Следственном комитете. Бэликто Базаров остался главой управления по Сахалину. Алексей Попов продолжит работу в Архангельской области. Константина Мальцева утвердили в Республике Алтай.

Но это не всё. Несколько высокопоставленных чиновников отстранены. Среди них замглавы МВД Татарстана Фяргат Мухаметзянов, глава ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов и директор ИТ-департамента МЧС Евгений Горленко.

Указ не публиковался официально. Но документ есть в распоряжении журналистов.

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