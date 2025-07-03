США прекращают поставки оружия: что происходит на фронте?

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Ситуация на фронте осложняется. Почти все поставки оружия и боеприпасов из США в Украину прекратились. Об этом пишет журнал Economist.

Украинские чиновники утверждают: американская помощь фактически остановилась. Ни снарядов, ни деталей. А в Вашингтоне это отрицают. Там говорят, что ничего не менялось.

Но в Киеве уверены — всё это из-за давления со стороны Дональда Трампа. Он не делает новых заявлений в поддержку Украины. И, по мнению украинской стороны, просто выжимает политические уступки.

С начала года Трамп не обещал новых поставок. Это вызывает тревогу.

Газета New York Times тоже пишет: США приостановили отправку критически важных боеприпасов. И это может означать — внешнеполитические приоритеты Вашингтона меняются.

Народный депутат Соломия Бобровская считает, что Украина больше не в фокусе американской политики.

Ранее украинские власти даже исключили США из списка союзников. Такое решение приняли после заморозки помощи.

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