Алсу назвала три тревожных признака в поведении мужчин, которые её отталкивают

Алсу, недавно окончившая бракоразводный процесс с Яном Абрамовым, поделилась опытом выбора партнёра.
Певица перечислила признаки поведения мужчины, которое настораживает и отталкивает её.
"Меня сразу насторожит излишняя навязчивость, чрезмерное количество подарков и стремление быстро добиться расположения," — отметила Алсу.
Ещё одним тревожным признаком становится желание постоянно обсуждать прошлые отношения и критиковать окружающих.
Что касается положительных качеств, певица выделила внимательность и способность замечать мелкие нюансы в поведении близкого человека. Мужчина, способный проявлять искреннюю заботу, для Алсу значит гораздо больше.
Разговор о личной жизни повлёк многочисленные спекуляции в СМИ относительно примирения с экс-супругом, особенно после публикации поста, призывающего принять прошлое партнёра.
Однако певица воздерживается от комментариев по поводу возможных изменений в статусе взаимоотношений.
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