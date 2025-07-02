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Алсу назвала три тревожных признака в поведении мужчин, которые её отталкивают

1:04
Правда ТВ

Алсу, недавно окончившая бракоразводный процесс с Яном Абрамовым, поделилась опытом выбора партнёра.

Певица перечислила признаки поведения мужчины, которое настораживает и отталкивает её.

"Меня сразу насторожит излишняя навязчивость, чрезмерное количество подарков и стремление быстро добиться расположения," — отметила Алсу.

Ещё одним тревожным признаком становится желание постоянно обсуждать прошлые отношения и критиковать окружающих.

Что касается положительных качеств, певица выделила внимательность и способность замечать мелкие нюансы в поведении близкого человека. Мужчина, способный проявлять искреннюю заботу, для Алсу значит гораздо больше.

Разговор о личной жизни повлёк многочисленные спекуляции в СМИ относительно примирения с экс-супругом, особенно после публикации поста, призывающего принять прошлое партнёра.

Однако певица воздерживается от комментариев по поводу возможных изменений в статусе взаимоотношений.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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