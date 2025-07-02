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720 тысяч украинских школьников сдали паспорта на границе — что это значит для страны?

Правда ТВ

Украина на грани социальной катастрофы. Об этом пишет местное издание NGL. media. Причина — массовый отъезд школьников и студентов за границу.

По данным журналистов, сейчас около 720 тысяч украинских школьников учатся в других странах. Многие — чтобы избежать призыва в армию. Но вместе с ними страну могут покинуть и преподаватели вузов. Это ударит по системе образования и вызовет кадровый дефицит почти во всех сферах.

Если ситуация не изменится, Украину ждут серьёзные последствия: обвал рынка труда, ослабление высшего образования и рост социальной нестабильности.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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