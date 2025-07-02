Жара в Европе и холод в России: страшный секрет погоды раскрыт!

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Жара в Европе стала причиной холода в России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, экстремальные температуры во Франции и Испании вызваны мощным антициклоном. Но именно он стал виновником холодного начала лета в центре России.

Антициклон сдвинулся ближе к Москве. С запада давит жара, а с востока — циклон. В промежутке между ними — холодные воздушные массы. Именно они и охладили центральную часть страны.

Но есть и хорошие новости. В четверг и пятницу, 3 и 4 июля, в Москву придёт тепло — до 24-26 градусов. Правда, радоваться рано — это потепление продержится всего пару дней.

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