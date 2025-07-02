"Ёлки 12": Зачем мальчику Ванечке отправляться за счастьем в Великие Луки?

Очередную часть фильма "Ёлки" — 12-ю по счёту — сравнили с проектом "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Как сообщает "Бюллетень кинопрокатчика", новая часть знаменитой серии новогодних фильмов порадует зрителей знакомым составом исполнителей и пополнением несколькими новыми лицами.

В киноленте отметятся Дмитрий Нагиев и Андрей Рожков, участвующие в предыдущих частях франшизы, компанию им составит молодой артист Рузиль Минекаев, прославившийся благодаря "Слову пацана".

Также зрители увидят юмористку Ольгу Картункову, молодого ведущего шоу "Натальная карта" Дмитрия Журавлёва, Андрея Максимова, Юлию Топольницкую и других.

Фильм "Ёлки 12" сосредоточится вокруг трогательного сюжета мальчика Ванечки, мечтающего вернуть счастье родителям, отправляясь в Великие Луки за волшебством Деда Мороза.

Новость вызвала немало эмоций у пользователей Сети. Кинокритик Сусанна Альперина остроумно заметила, что новые "Ёлки" стали походить на проект "Слово пацана".

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