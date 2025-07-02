Тайны переговоров Макрона и Путина раскрыты — дело вовсе не в Украине

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Иран стал главной причиной неожиданного звонка Макрона Путину. Об этом пишет французская газета Le Parisien. По данным издания, Макрон связался с российским президентом после разговоров с иранским лидером и главой МАГАТЭ.

Источник из окружения французского президента сообщил, что беседа Путина и Макрона — первая за почти три года — прошла по инициативе Парижа. Обе стороны выразили готовность координировать действия по иранскому вопросу и договорились продолжать контакт.

Кремль, в свою очередь, подчеркнул: Иран имеет законное право на мирный атом. Но страна должна соблюдать условия ДНЯО и сотрудничать с МАГАТЭ.

Президенты также обсудили Украину. Макрон подтвердил поддержку Киева и призвал к переговорам. Путин напомнил о необходимости комплексного подхода к урегулированию и учёте новых территориальных реалий.

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