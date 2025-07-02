Валерия Астапова, сыгравшая главные роли в сериале "Девушки с Макаровым" и фильме "Уралочка", откровенно призналась, что в молодости рисковала потерять любимого мужчину.
Юная Валерия посетила гадалку, которая напророчила девушке непростое будущее с её парнем Кириллом Астаповым. Послушавшись совета, начинающая актриса начала отдаляться от избранника.
Ситуацию исправил опытный психолог. Специалист убедил актрису доверять собственным эмоциям и интуиции.
Благодаря этому совету отношения были восстановлены, и пара вскоре связала себя узами брака. Сегодня супруги живут вместе уже больше десяти лет, радуются семейному счастью и благодарят судьбу за вовремя сделанный правильный выбор.
"Нужно уметь прислушиваться к голосу сердца, иначе рискуете лишиться настоящей любви", — резюмировала артистка.
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