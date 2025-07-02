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Ошибки молодости: Валерия Астапова и её выбор в отношениях с Кириллом

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Правда ТВ

Валерия Астапова, сыгравшая главные роли в сериале "Девушки с Макаровым" и фильме "Уралочка", откровенно призналась, что в молодости рисковала потерять любимого мужчину.

Юная Валерия посетила гадалку, которая напророчила девушке непростое будущее с её парнем Кириллом Астаповым. Послушавшись совета, начинающая актриса начала отдаляться от избранника.

Ситуацию исправил опытный психолог. Специалист убедил актрису доверять собственным эмоциям и интуиции.

Благодаря этому совету отношения были восстановлены, и пара вскоре связала себя узами брака. Сегодня супруги живут вместе уже больше десяти лет, радуются семейному счастью и благодарят судьбу за вовремя сделанный правильный выбор.

"Нужно уметь прислушиваться к голосу сердца, иначе рискуете лишиться настоящей любви", — резюмировала артистка.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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