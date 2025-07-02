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Марго Овсянникова о зависти в шоу-бизнесе: как справляться с критикой?

1:03
Правда ТВ

Марго Овсянникова открыто высказалась о сложных взаимоотношениях внутри российского шоу-бизнеса, заявив, что конкуренция заставляет коллег негативно отзываться о ней.

Согласно словам певицы, её успех воспринимается коллегами болезненно, поскольку никому не хочется уступать лидерские позиции.

"Если я звезда номер один, никто не хочет быть звездой номер два", — цитирует её Super.ru.

Однако вместо упадка сил из-за критики, фаворитка Филиппа Киркорова намерена воспользоваться ситуацией для дальнейшего роста.

Уже в ближайшее время, ориентировочно через полгода, исполнительница собирается выйти на международный уровень, расширяя границы популярности далеко за пределы страны.

О своём намерении рассказать миру о себе и русской музыке Марго сделала заявление на премьере фильма "Не одна дома 2" в столице России. Она подчеркнула решимость двигаться вперёд, невзирая на критику и преграды.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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