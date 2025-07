Юлия Волкова и Лена Катина снова вместе: что скрывается за возрождением легендарного дуэта

Российская певица Юлия Волкова официально подтвердила слухи о возрождении легендарной поп-группы "Тату".

В Instagram* исполнительница опубликовала свежие фотографии совместного выступления с Леной Катиной.

"Мы снова вместе, впереди много интересных проектов. Все подробности узнаешь скоро", — лаконично выразилась Волкова.

Эта новость вызвала широкий резонанс среди поклонников коллектива, ведь последний раз группа выступала совместно почти десять лет назад.

Напомним, в сентябре 2022 года состоялся концерт дуэта в Минске, где прозвучали такие хиты, как "All the things she said", "Не верь, не бойся, не проси" и "Нас не догонят". Тогда обе солистки подчеркнули, что этот концерт является единичным событием.

Теперь Волкова обещает продолжение истории культового дуэта. Сергей Лазарев поддержал инициативу девушек, написав в комментариях: "Давно пора вернуться".

* – запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

