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Юлия Волкова и Лена Катина снова вместе: что скрывается за возрождением легендарного дуэта

1:12
Правда ТВ

Российская певица Юлия Волкова официально подтвердила слухи о возрождении легендарной поп-группы "Тату".

В Instagram* исполнительница опубликовала свежие фотографии совместного выступления с Леной Катиной.

"Мы снова вместе, впереди много интересных проектов. Все подробности узнаешь скоро", — лаконично выразилась Волкова.

Эта новость вызвала широкий резонанс среди поклонников коллектива, ведь последний раз группа выступала совместно почти десять лет назад.

Напомним, в сентябре 2022 года состоялся концерт дуэта в Минске, где прозвучали такие хиты, как "All the things she said", "Не верь, не бойся, не проси" и "Нас не догонят". Тогда обе солистки подчеркнули, что этот концерт является единичным событием.

Теперь Волкова обещает продолжение истории культового дуэта. Сергей Лазарев поддержал инициативу девушек, написав в комментариях: "Давно пора вернуться".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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