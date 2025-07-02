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Как Анжелика Варум помогала Стасу Садальскому при болезни: шутливые воспоминания

1:00
Правда ТВ

Российский актёр Стас Садальский поделился воспоминаниями о прошлом, опубликовав архивное фото времён юности популярной певицы Анжелики Варум.

Тогда девушку звали Мария, и она помогала своей мачехе Любови ухаживать за больным Садальским.

Мужчина шутливо описал случай из тех времён: духота, жара, простудившийся актёр и неожиданное лечение литром спирта и медицинскими банками, которыми мастерски орудовала юная Мария.

"Когда я простудился, Люба с Марией принесли в мою коммуналку литр спирта и банки на спину. Разминали ногами (фото Любы затерялось). Вылечили! Как же это было давно…" — отметил артист.

Снимок вызвал массу обсуждений среди поклонников творчества обоих героев. Многие обратили внимание на расслабленный вид Садальского, а другие поспешили оставить шуточные замечания: "Эх, каждый бы мечтал так заболеть!"

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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