Сергей Миронов обвинил АвтоВАЗ в завышенных ценах и монополии автопрома

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Сергей Миронов считает: без конкуренции российский автопром не станет лучше. Политик обвинил АвтоВАЗ в завышенных ценах и рыночной монополии.

По его словам, у китайских автоконцернов машины дешевле — не только из-за экономики, но и потому что у них сильная внутренняя конкуренция. А в России один автозавод, с которым, как он выразился, "носятся как с писаной торбой".

Резкое повышение утилизационного сбора, по мнению Миронова, ударило по рынку. "Стоянки забиты непроданными "Ладами", спрос падает, а цены — зашкаливают", — заявил он. И добавил: "Хватит ныть! Машины должны быть качественными, а не просто нашими и дорогими".

Тем временем АвтоВАЗ может сократить план выпуска на 20%. Виной — падение спроса, сокращение автокредитования и переполненные склады.

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