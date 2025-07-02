С 1 сентября с домашним животным на пляж не попасть: тайные причины нового запрета МЧС

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С 1 сентября на пляж с домашним животным попасть не получится. МЧС России вводит новый запрет. Исключение — только для собак-поводырей.

Об этом сообщил юрист Александр Хаминский. По его словам, новые правила прописаны в приказе МЧС, который будет действовать до 2031 года. В документе уточняется: запрет касается только территории официальных пляжей, а не всей береговой зоны.

Причины — санитария и безопасность. Пляжи — места массового отдыха, особенно с детьми. А животные могут напугать людей, укусить, испортить территорию. Хаминский отметил: за пределами пляжей выгуливать животных никто не запрещает.

Приказ — часть закона "О безопасности людей на водных объектах", который тоже вступает в силу 1 сентября.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.