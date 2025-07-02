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Секрет жёсткой критики Смолкина: что не так с ремейком Моей прекрасной няни

1:10
Правда ТВ

Российский актёр театра и кино Борис Смолкин резко раскритиковал планы по созданию нового варианта популярного российского ситкома "Моя прекрасная няня".

Новый сериал получит название "Няня Оксана" и планируется к выходу осенью текущего года.

"Вторичные проекты бессмысленны. Нужно создавать оригинальное, интересное зрителю кино", — цитирует артиста Woman.ru.

Актёр заявил, что принципиально отказывается участвовать в новом проекте, подчёркивая свою нелюбовь к подобным творческим решениям.

Главную женскую роль в грядущем сериале исполнила телеведущая, комедийная актриса и астролог Олеся Иванченко.

Относительно неё Смолкин предпочёл занять нейтральную позицию, отметив, что ранее не сталкивался с её творчеством и потому не готов судить о талантах актрисы.

Сюжет ремейка повторяет оригинальный сериал: провинциальная девушка приезжает в столицу, влюбляется, разочаровывается и находит работу няней в семье успешного вдовца-ресторатора с тремя детьми.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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