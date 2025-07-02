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Отпуск едва не закончился трагедией — россиянка потеряла сознание после бабл-ти в Египте

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Правда ТВ

В Египте россиянке стало плохо после бабл-ти. Инцидент произошёл в отеле Sultan Gardens Resort в Шарм-эш-Шейхе. Женщина отдыхала с семьёй. Во время прогулки родители купили сыну фруктовый бабл-ти. Ребёнок сделал несколько глотков и отдал напиток матери. Та решила не выбрасывать его и допила.

Спустя некоторое время туристка почувствовала резкое недомогание. На пляже она потеряла сознание и упала прямо на мужа. Отдыхающие вызвали сотрудников отеля. Женщину доставили в клинику, где ей поставили капельницу.

Сейчас её состояние улучшилось. Туристка продолжает отдых, но от бабл-ти отказалась.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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