Отпуск едва не закончился трагедией — россиянка потеряла сознание после бабл-ти в Египте

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Египте россиянке стало плохо после бабл-ти. Инцидент произошёл в отеле Sultan Gardens Resort в Шарм-эш-Шейхе. Женщина отдыхала с семьёй. Во время прогулки родители купили сыну фруктовый бабл-ти. Ребёнок сделал несколько глотков и отдал напиток матери. Та решила не выбрасывать его и допила.

Спустя некоторое время туристка почувствовала резкое недомогание. На пляже она потеряла сознание и упала прямо на мужа. Отдыхающие вызвали сотрудников отеля. Женщину доставили в клинику, где ей поставили капельницу.

Сейчас её состояние улучшилось. Туристка продолжает отдых, но от бабл-ти отказалась.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.