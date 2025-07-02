Месяц отпуска за 5 лет работы — в Госдуме обсуждают долгожданную инициативу

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России могут появиться новые правила отпуска. Общественная организация "Отцы рядом" предлагает ввести оплачиваемый месяц отдыха для тех, кто работает на одном месте больше пяти лет. Об этом рассказал председатель организации Иван Курбаков в интервью Life. ru.

По его словам, такая мера поможет людям избежать выгорания, даст время на отдых, обучение или решение семейных вопросов. Особенно это важно для тех, кто ухаживает за детьми или пожилыми родственниками.

Инициативу уже рассматривает комитет Госдумы по труду. Планируется, что отпуск можно будет разбить на две части — не меньше 14 дней каждая. Рабочее место при этом сохраняется. Половину суммы будет оплачивать работодатель, вторую — компенсирует государство через налоговые вычеты.

Идею поддерживают и эксперты. По данным ВЦИОМ, 65% россиян страдают от стресса на работе. Саббатикал может стать хорошим способом восстановиться и повысить продуктивность.

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