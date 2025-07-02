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12 миллионов россиян отказались от кредитов — закон о самозапрете взорвал статистику

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Правда ТВ

Более 12 миллионов россиян за четыре месяца оформили самозапрет на кредиты. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Закон вступил в силу 1 марта 2025 года. Он позволяет гражданам внести в свою кредитную историю запрет на оформление займов в банках и микрофинансовых организациях.

Володин отметил: цифры говорят сами за себя — закон работает. Он также призвал рассказывать о возможности самозапрета пожилым родственникам. Именно они чаще всего становятся жертвами кибермошенников.

Председатель Госдумы пообещал, что парламент продолжит принимать законы, направленные на защиту граждан. Особенно в борьбе с киберпреступлениями.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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