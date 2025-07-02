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Это мой комфорт! Стас Михайлов объяснил миллионные траты на вещи

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Правда ТВ

Певец Стас Михайлов удивляет фанатов дорогими вещами, при этом сам он не переживает из-за миллионов, потраченных на новый образ.

Недавно певец значительно преобразился внешне: сбросил вес и сменил стиль гардероба на дорогостоящий Chrome Hearts. Например, среди обновлений — джинсы за полтора миллиона рублей и кожанка ценой около миллиона.

Несмотря на шокирующие ценники, Михайлов подчеркнул, что делает это исключительно ради комфорта и яркости образа.

"Это моя работа, я чувствую себя отлично в новой одежде", — объяснил он StarHit.

Некоторые фанаты проводят параллели между новым обликом Стаса и стилями молодых коллег вроде Тимати и Егора Крида. Но Михайлов уверен, что дело вовсе не в подражании кому-то молодому: "Просто хочется чувствовать себя комфортно".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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