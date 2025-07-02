В Германии начинается волна увольнений — пострадают десятки тысяч сотрудников

В Германии готовятся к массовым увольнениям. По данным Европейского мониторинга реструктуризаций, в первой половине 2025 года работу могут потерять почти 38 тысяч человек. Это максимум с начала пандемии.

Больше всего увольнений ожидается в промышленности. Здесь 28 компаний планируют сократить более 20 тысяч сотрудников. Среди них поставщики для автопрома и такие гиганты, как Porsche и Audi. В логистике под сокращение попадут 8200 человек, в торговле — 4500, в банках — 3300. Ещё по тысяче — в строительстве, здравоохранении, энергетике и медиа.

Ранее Audi уже заявляла, что до 2029 года сократит 7500 рабочих мест в Германии. Руководство объясняет это стремлением сократить расходы и повысить эффективность. В первую очередь под увольнение попадут сотрудники офисов.

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