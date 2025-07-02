Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Россия и Азербайджан на грани — МИД заговорил о тех, кто пытается разжечь скандал

0:47
Правда ТВ

Между Россией и Азербайджаном разгорается дипломатический конфликт. Всё началось с задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. В ответ МИД Азербайджана направил России ноту протеста. А в офисе "Sputnik Азербайджан" в Баку прошли обыски. Задержаны сотрудники.

МИД России потребовал немедленно отпустить задержанных. Кремль выразил сожаление по поводу действий Баку.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что есть силы, которые хотят поссорить две страны. "Пусть только не обожгутся", — сказала она в эфире радио Sputnik. И добавила: тем, кто пытается испортить отношения Москвы и Баку, стоит подумать дважды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.