Россия и Азербайджан на грани — МИД заговорил о тех, кто пытается разжечь скандал

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Между Россией и Азербайджаном разгорается дипломатический конфликт. Всё началось с задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. В ответ МИД Азербайджана направил России ноту протеста. А в офисе "Sputnik Азербайджан" в Баку прошли обыски. Задержаны сотрудники.

МИД России потребовал немедленно отпустить задержанных. Кремль выразил сожаление по поводу действий Баку.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что есть силы, которые хотят поссорить две страны. "Пусть только не обожгутся", — сказала она в эфире радио Sputnik. И добавила: тем, кто пытается испортить отношения Москвы и Баку, стоит подумать дважды.

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