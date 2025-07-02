Алёна Водонаева ошарашена заявлением подруги на американской АЗС: Россия — лучшая страна!

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Алёна Водонаева отправилась в автомобильное путешествие по США в преддверии своего 42-летия. Маршрут пролегает от Нью-Йорка до Салема, где блогерша планирует отметить день рождения.

В своём Telegram-канале Водонаева опубликовала серию дорожных видео. На одном из роликов запечатлена её спутница, столкнувшаяся с особенностями обслуживания на американской АЗС.

"Алёна, Путин — лучший президент, потому что у нас лучшие заправки! Тебя нам заправляют, а здесь я должна эту хрень достать, закрутить и чёрти как оплатить", — эмоционально заявила она.

Женщина также добавила: "Конечно, я за Путина! Россия — лучшая страна!" (орфография и пунктуация сохранены).

Водонаева стала известна после участия в проекте "Дом-2". Блогерша была замужем дважды и воспитывает единственного сына — 14-летнего Богдана.

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