ФАС обрушилась на "Светофор" — тысячи нарушений и десятки дел по всей России

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

"Светофор" снова в центре громкого скандала. Как пишет газета "Известия", ФАС возбудила сразу 21 дело против логистических центров сети. Нарушения нашли в 14 регионах — от Якутии до Краснодарского края.

Федеральная служба установила: "Светофор" выставлял поставщикам кабальные условия. Среди них — постоплата и даже обязанность утилизировать нераспроданные товары.

Проверки провели и в других регионах: в Красноярском и Ставропольском краях, в Воронежской и Белгородской областях. Всего нашли более 2,5 тысяч нарушений. Составили свыше тысячи протоколов. А почти тысяча постановлений — уже о штрафах.

Свои проверки провёл и Россельхознадзор. Он выявил грубые нарушения не только у "Светофора", но и в магазинах "Маяк". А Роспотребнадзор в феврале закрыл более 50 торговых точек. Тогда же с полок изъяли свыше 5,7 тысячи партий опасной продукции. Проблемы нашли в 65% ассортимента.

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