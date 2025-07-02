Путин и Макрон поговорили впервые за три года — теперь Захарова требует объяснений от НАТО

Макрон неожиданно позвонил Путину. Это был первый разговор президентов с октября 2022 года. И он сразу вызвал шквал вопросов. Мария Захарова требует от НАТО и ЕС объяснить, кто знал о звонке. И был ли он согласован.

По её словам, если Запад всё время обвиняет Россию, то пусть теперь объяснит шаги своего союзника. Она предложила французскому посольству в Москве прокомментировать ситуацию. Захарова назвала этот день "днём вопросов" к Западу.

Путин и Макрон говорили об Украине, конфронтации между Ираном и Израилем и американских ударах по иранским объектам. Путин снова напомнил: конфликт на Украине — это результат западной политики. Он добавил, что возможные договорённости по урегулированию должны учитывать новые реалии. Оба лидера подчеркнули: важно уважать право Ирана на мирный атом и соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия.

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