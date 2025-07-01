Янковский раскрыл, как пережил рост популярности после сериала Слово пацана: это льстит

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

После оглушительного успеха сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" популярность Ивана Янковского резко возросла. Актёр с юмором описывает свою жизнь после выхода проекта.

По его словам, во всех городах были слышны крики из машин, ему предлагались бесплатные обеды в ресторанах, привилегии в магазинах — всё это, по его словам, скорее неловко, чем приятно.

Янковский в интервью "Ведомостям" признался, что не поддался иллюзиям всеобщего признания, вовремя поняв важность дальнейшего профессионального развития.

Роль в сериале "Преступление и наказание", которую, по его мнению, не оценили по достоинству, помогла ему "спуститься на землю".

Актёр опроверг также слухи о получении ролей "по звонку" благодаря знаменитой фамилии. Он подчеркнул важность духовного воспитания, которое ему обеспечил дед, народный артист СССР Олег Янковский.

Вместо детских развлечений, они часто проводили время вместе в храмах и музеях, закладывая прочный фундамент для будущего актёра.

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