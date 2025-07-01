ФСБ обвинила ВСУ в применении химоружия — выявлены новые факты в зоне СВО

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

ФСБ обвинила Украину в систематическом применении химического оружия в зоне СВО. Об этом сообщили в опубликованном видеоролике.

Оперативный сотрудник заявил, что Киев использует запрещённые методы ведения войны — в нарушение международных обязательств.

По его словам, по мере продвижения российских войск, ВСУ усиливают такие действия.

Ранее ФСБ и Минобороны обнаружили в ДНР схрон с взрывными устройствами. Они были снаряжены пластитом и хлорпикрином — отравляющим веществом, запрещённым Конвенцией ООН.

Устройства предназначались для сброса с беспилотников.

Возбуждено уголовное дело по статье о создании и распространении оружия массового поражения.

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