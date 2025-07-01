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Запасы тают, скидки заканчиваются — что будет с ценами на авто этим летом

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Правда ТВ

Автомобили в России могут подорожать уже в июле. Об этом сообщает Autonews.

Эксперты говорят: склады у дилеров почти пустые, а скидки на прошлогодние модели скоро исчезнут. Цены на машины могут вырасти на 10-15%.

При этом условия автокредитов становятся жёстче. С 1 июля банки смогут выдавать не более 20% кредитов людям с высокой долговой нагрузкой. А при сумме свыше миллиона рублей — потребуется официальное подтверждение дохода.

Покупателям советуют заранее оценить свою финансовую устойчивость и подготовить справки.

Есть и хорошие новости. Если Центробанк снизит ставку, кредиты могут стать доступнее.

Осенью рынок, возможно, стабилизируется — и тогда появится шанс купить машину по более выгодным условиям.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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