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Сын Кадырова пожал руку Путину — Адам опубликовал личное послание президенту

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Правда ТВ

Сын главы Чечни Адам Кадыров опубликовал фото с президентом Владимиром Путиным и обратился к нему с благодарностью.

В Instagram* он написал, что особенно ценит внимание президента к чеченскому народу и к их семье.

Цитата: "Особенно для нашей семьи очень ценно ваше постоянное внимание".

Адам Кадыров добавил, что чеченцы не подведут. На снимке он пожимает руку Путину. Где сделано фото — не уточняется.

Ранее сообщалось, что Адам Кадыров женился. На свадьбе были губернатор Андрей Воробьёв, вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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