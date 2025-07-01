Сын Кадырова пожал руку Путину — Адам опубликовал личное послание президенту

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Сын главы Чечни Адам Кадыров опубликовал фото с президентом Владимиром Путиным и обратился к нему с благодарностью.

В Instagram* он написал, что особенно ценит внимание президента к чеченскому народу и к их семье.

Цитата: "Особенно для нашей семьи очень ценно ваше постоянное внимание".

Адам Кадыров добавил, что чеченцы не подведут. На снимке он пожимает руку Путину. Где сделано фото — не уточняется.

Ранее сообщалось, что Адам Кадыров женился. На свадьбе были губернатор Андрей Воробьёв, вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак.

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