С сентября — платно: в России вводят новые госпошлины для мигрантов

0:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С сентября в России могут ввести новые госпошлины для иностранных граждан. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на законопроект Минфина.

Теперь мигрантам придётся заплатить 500 рублей за регистрацию по месту временного пребывания. Продлить срок пребывания — ещё тысяча.

А за оформление разрешения на работу или патента нужно будет заплатить 4200 рублей. Столько же — за переоформление.

Если документ потерян или в нём нужно изменить данные, дубликат обойдётся в 2100 рублей.

Минфин считает, что новые сборы помогут систематизировать миграционную политику.

Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в трудовых мигрантах. Но подчеркнул: все должны строго соблюдать правила.

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