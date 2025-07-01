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С сентября — платно: в России вводят новые госпошлины для мигрантов

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Правда ТВ

С сентября в России могут ввести новые госпошлины для иностранных граждан. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на законопроект Минфина.

Теперь мигрантам придётся заплатить 500 рублей за регистрацию по месту временного пребывания. Продлить срок пребывания — ещё тысяча.

А за оформление разрешения на работу или патента нужно будет заплатить 4200 рублей. Столько же — за переоформление.

Если документ потерян или в нём нужно изменить данные, дубликат обойдётся в 2100 рублей.

Минфин считает, что новые сборы помогут систематизировать миграционную политику.

Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в трудовых мигрантах. Но подчеркнул: все должны строго соблюдать правила.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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