Сделка 2021 года: как Шура Би-2 стал владельцем квартиры за полмиллиарда рублей

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Музыкант Шура Би-2 (Александр Уман) является владельцем элитных апартаментов в престижном районе Москвы.

Квартира расположена в жилом комплексе "Имперский дом" в Якиманском переулке, сообщается в телеграм-канале SHOT.

Площадь жилья составляет внушительные 256,4 квадратных метра, а стоимость покупки достигла отметки в 560 миллионов рублей.

Из просторных окон открывается живописный вид на Москву-реку, парк "Музеон", комплекс "Москва-Сити" и Храм Христа Спасителя.

Помимо квартиры, Александр Уман приобрёл в собственность два парковочных места общей стоимостью около 10 миллионов рублей.

Сделка состоялась в 2021 году совместно с женой Елизаветой, причём жильё приобреталось в ипотеку сроком до 2050 года.

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