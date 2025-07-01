The Financial Times заявила — Россия рассматривает Одессу как новую военную цель.
Ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника, издание пишет: Владимир Путин считает Одессу исторически русским городом. И именно её Москва теперь может пытаться взять под контроль.
Европейские политики, по данным FT, не верят в возможность скорого перемирия. Наоборот — ждут ухудшения ситуации на фронте.
Особенно опасной считают потерю Одессы. Это ключевой порт Украины, и без него страна лишится важнейшего выхода к морю.
В НАТО отмечают: ситуация может ухудшиться уже осенью, если поставки оружия на Украину не увеличатся.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.