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Одесса названа главной целью — в Европе опасаются нового удара

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Правда ТВ

The Financial Times заявила — Россия рассматривает Одессу как новую военную цель.

Ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника, издание пишет: Владимир Путин считает Одессу исторически русским городом. И именно её Москва теперь может пытаться взять под контроль.

Европейские политики, по данным FT, не верят в возможность скорого перемирия. Наоборот — ждут ухудшения ситуации на фронте.

Особенно опасной считают потерю Одессы. Это ключевой порт Украины, и без него страна лишится важнейшего выхода к морю.

В НАТО отмечают: ситуация может ухудшиться уже осенью, если поставки оружия на Украину не увеличатся.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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