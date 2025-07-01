Одесса названа главной целью — в Европе опасаются нового удара

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

The Financial Times заявила — Россия рассматривает Одессу как новую военную цель.

Ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника, издание пишет: Владимир Путин считает Одессу исторически русским городом. И именно её Москва теперь может пытаться взять под контроль.

Европейские политики, по данным FT, не верят в возможность скорого перемирия. Наоборот — ждут ухудшения ситуации на фронте.

Особенно опасной считают потерю Одессы. Это ключевой порт Украины, и без него страна лишится важнейшего выхода к морю.

В НАТО отмечают: ситуация может ухудшиться уже осенью, если поставки оружия на Украину не увеличатся.

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