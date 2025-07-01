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Картофель, яйца и капуста резко падают в цене — россиян ждёт приятный сюрприз в магазинах

1:03
Правда ТВ

Обвал цен на продукты — уже в июле. Life. ru сообщает: россиян ждёт приятный разворот на прилавках.

Экономист Александр Тимофеев рассказал, что клубника в ближайшие две недели подешевеет на 30 процентов. Уже сейчас цены на сезонные ягоды — клубнику, чернику, смородину и крыжовник — падают.

Причины — рост импорта, курс валют и дождливое лето. Это также сбивает цены на смородину и овощи.

Согласно данным Росстата, за последнюю неделю капуста подешевела на 3%, картофель — на 2%, помидоры — почти на 2%, а яйца — на 2,4%.

Эксперты прогнозируют: до августа картофель подешевеет на 9-14%, а помидоры — до 18%.

Цены снижаются даже на макароны и крупы. Это связано с падением стоимости пшеницы и хорошим прогнозом урожая.

Даже при росте цен на коммуналку — еда всё же дешевеет.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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