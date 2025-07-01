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Рита Дакота рассказала, как мотоциклист на Бали чуть не стал причиной её гибели

1:09
Правда ТВ

Певица Рита Дакота призналась в Instagram*, что чуть не стала жертвой ДТП на Бали из-за необдуманных действий водителя мотоциклетного такси.

Причиной инцидента стало поведение таксиста, проявившего чрезмерную эмоциональность после случайного манёвра другого участника движения.Водитель решил отомстить нарушителю, резко обогнав автомобиль и попытавшись преградить ему путь.

Рита выразила своё недовольство подобным поведением, подчеркнув, что такое несдержанное вождение могло привести к серьёзным последствиям.

Несмотря на инцидент, артистка позитивно отозвалась о жителях острова, отметив их доброе сердце и гостеприимство, хотя и обозначила склонность местных жителей к обидчивости и импульсивному реагированию на мелкие происшествия.

Ранее, в январе текущего года, Рита объявила о временном прекращении концертов в России ради сосредоточенности на международном развитии карьеры.

* – запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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