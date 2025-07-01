Циститы, экземы и бактерии в атаке — дождливое лето пробудило опасные инфекции

В Центральной России этим летом — не жара, а болезни. Дождливый и прохладный июнь разбудил опасные бактерии и грибки.
Как рассказала врач-инфекционист Марият Мухина, повышенная влажность и переохлаждение открывают ворота множеству инфекций.
Среди них — дерматиты, экземы, пиодермии, острые циститы, пиелонефриты и болезни дыхательной системы.
Мухина уточнила: при резком похолодании люди продолжают ходить в летней одежде, попадают под дождь — и быстро простужаются.
К тому же из-за влажности растёт риск заражения через грязные руки, а также пищевых токсикоинфекций.
Особо опасны бактерии вроде кишечной палочки, пневмококка, менингококка и даже микобактерии туберкулёза. А из грибков — кандида, аспергилл и трихофитон.
Иммунитет не справляется с нагрузкой — и любая болезнь цепляется быстрее.
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