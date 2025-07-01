Циститы, экземы и бактерии в атаке — дождливое лето пробудило опасные инфекции

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Центральной России этим летом — не жара, а болезни. Дождливый и прохладный июнь разбудил опасные бактерии и грибки.

Как рассказала врач-инфекционист Марият Мухина, повышенная влажность и переохлаждение открывают ворота множеству инфекций.

Среди них — дерматиты, экземы, пиодермии, острые циститы, пиелонефриты и болезни дыхательной системы.

Мухина уточнила: при резком похолодании люди продолжают ходить в летней одежде, попадают под дождь — и быстро простужаются.

К тому же из-за влажности растёт риск заражения через грязные руки, а также пищевых токсикоинфекций.

Особо опасны бактерии вроде кишечной палочки, пневмококка, менингококка и даже микобактерии туберкулёза. А из грибков — кандида, аспергилл и трихофитон.

Иммунитет не справляется с нагрузкой — и любая болезнь цепляется быстрее.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.