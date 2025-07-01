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Циститы, экземы и бактерии в атаке — дождливое лето пробудило опасные инфекции

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Правда ТВ

В Центральной России этим летом — не жара, а болезни. Дождливый и прохладный июнь разбудил опасные бактерии и грибки.

Как рассказала врач-инфекционист Марият Мухина, повышенная влажность и переохлаждение открывают ворота множеству инфекций.

Среди них — дерматиты, экземы, пиодермии, острые циститы, пиелонефриты и болезни дыхательной системы.

Мухина уточнила: при резком похолодании люди продолжают ходить в летней одежде, попадают под дождь — и быстро простужаются.

К тому же из-за влажности растёт риск заражения через грязные руки, а также пищевых токсикоинфекций.

Особо опасны бактерии вроде кишечной палочки, пневмококка, менингококка и даже микобактерии туберкулёза. А из грибков — кандида, аспергилл и трихофитон.

Иммунитет не справляется с нагрузкой — и любая болезнь цепляется быстрее.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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