Кадры с гробом, флагами и блокнотом в крови — как КНДР отдала дань погибшим в СВО

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Лидер КНДР Ким Чен Ын простился с солдатами своей армии, погибшими в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает The Guardian.

На торжественном мероприятии в Пхеньяне показали кадры, где Ким стоит у гроба, накрытого флагом Северной Кореи. Всё проходило в честь годовщины военного договора с Россией.

На экранах также показали бойцов с флагами КНДР и России, а ещё страницы из окровавленного блокнота. По словам журналистов, его нашли в Курской области. Он якобы принадлежал одному из северокорейских солдат.

В блокноте написано: "Наконец-то настал решающий момент" и "Смело сражаемся в этой священной битве с любовью к нашему Верховному главнокомандующему".

По данным Yonhap, Северная Корея может отправить дополнительные войска в СВО уже этим летом — в июле или августе.

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