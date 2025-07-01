Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Виктория Дайнеко впервые рассказала о проблемах мужа: как она справилась со скандалом?

1:11
Правда ТВ

Виктория Дайнеко впервые публично высказалась о сложных обстоятельствах личной жизни своего новоиспечённого мужа, бизнесмена Беркели Овезова.

Признание певица сделала в эфире передачи "Звёзды сошлись". Оказалось, что буквально накануне помолвки Виктория узнала о намерении бывшей супруги избранника лишить его родительских прав.

Тогда стало известно, что в отношении Овезова начат судебный процесс по обвинению в невыплате алиментов и накоплении крупных долгов.

Несмотря на такую новость, отношения пары продолжились, поскольку певица осталась убеждена в искренней любви Беркели к детям.

Сейчас конфликт исчерпан, и дело закрыто, однако ситуация оставила неизгладимый след в памяти певицы.

"Нам обоим пришлось пережить сильный стресс именно тогда, когда мы решили сделать следующий важный шаг друг к другу", — пояснила Дайнеко.

Тем временем попытки Беркели пригласить дочерей на свою свадьбу также оказались тщетными. Экс-супруга категорически отказалась отпускать девочек на торжество, даже несмотря на помощь юристов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.