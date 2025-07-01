Виктория Дайнеко впервые рассказала о проблемах мужа: как она справилась со скандалом?

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Виктория Дайнеко впервые публично высказалась о сложных обстоятельствах личной жизни своего новоиспечённого мужа, бизнесмена Беркели Овезова.

Признание певица сделала в эфире передачи "Звёзды сошлись". Оказалось, что буквально накануне помолвки Виктория узнала о намерении бывшей супруги избранника лишить его родительских прав.

Тогда стало известно, что в отношении Овезова начат судебный процесс по обвинению в невыплате алиментов и накоплении крупных долгов.

Несмотря на такую новость, отношения пары продолжились, поскольку певица осталась убеждена в искренней любви Беркели к детям.

Сейчас конфликт исчерпан, и дело закрыто, однако ситуация оставила неизгладимый след в памяти певицы.

"Нам обоим пришлось пережить сильный стресс именно тогда, когда мы решили сделать следующий важный шаг друг к другу", — пояснила Дайнеко.

Тем временем попытки Беркели пригласить дочерей на свою свадьбу также оказались тщетными. Экс-супруга категорически отказалась отпускать девочек на торжество, даже несмотря на помощь юристов.

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