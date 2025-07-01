Радикальный поворот: как родители звезды Снегиря нашли способ усмирить бунтующего сына

23-летний Олег Савостюк, звезда фильма "Снегирь", пережил переломный момент благодаря храму.
В интервью WomanHit.ru актёр признался: в колледже он бунтовал против системы, прогуливал занятия и стоял на грани отчисления.
Родители-реставраторы с 35-летним стажем нашли радикальное решение. Они увезли сына в Черкесск расписывать храм, несмотря на его сопротивление.
Там началась иная жизнь: подъём в 7 утра, 12 часов работы ежедневно, проживание в скромной квартире у приходской бабушки.
"Без интернета, мы как-то заново знакомились друг с другом", — отмечает актёр.
Физический труд его увлёк и перевернул мировоззрение. Савостюк осознал ценность работы.
Окончательно вернуться к учебе его подтолкнула трагедия — похороны друга, заставившие задуматься о смысле жизни.
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