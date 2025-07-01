Кукла на чайнике: Садальский высмеял Надежду Кадышеву за выступление на Алых парусах

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Шоумен Стас Садальский устроил разгромную критику праздника "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. В Instagram* он едко высмеял организаторов и выбор хедлайнера.

Гвоздём программы стало выступление Надежды Кадышевой, которую артист назвал "куклой на чайнике".

"Шикарное напутствие для молодёжи — песня про грешную любовь с женатым мужчиной!" — саркастично прокомментировал Садальский её хиты "Течёт ручей" и "Виновата ли я".

Он не пощадил и общую организацию, заявив, что ведущие выглядели замёрзшими, а "полуголая дама не могла прочитать по бумажке".

По мнению шоумена, власти Петербурга "на пятёрку" поздравили выпускников.

Фейерверк Садальский назвал "фееричным" лишь в кавычках, намекая на его посредственность.

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