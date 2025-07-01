Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Кукла на чайнике: Садальский высмеял Надежду Кадышеву за выступление на Алых парусах

1:00
Правда ТВ

Шоумен Стас Садальский устроил разгромную критику праздника "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. В Instagram* он едко высмеял организаторов и выбор хедлайнера.

Гвоздём программы стало выступление Надежды Кадышевой, которую артист назвал "куклой на чайнике".

"Шикарное напутствие для молодёжи — песня про грешную любовь с женатым мужчиной!" — саркастично прокомментировал Садальский её хиты "Течёт ручей" и "Виновата ли я".

Он не пощадил и общую организацию, заявив, что ведущие выглядели замёрзшими, а "полуголая дама не могла прочитать по бумажке".

По мнению шоумена, власти Петербурга "на пятёрку" поздравили выпускников.

Фейерверк Садальский назвал "фееричным" лишь в кавычках, намекая на его посредственность.

* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.