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Удачная партия: как крах бизнеса родителей Кибы привёл к помолвке с 62-летним Лепсом

1:00
Правда ТВ

Виктория Боня сделала громкое заявление о помолвке Григория Лепса и Авроры Кибы – в шоу "Злые языки" она объявила: семья невесты решила "удачно выдать дочь замуж" на фоне финансового краха.

По словам Бони, отец Кибы Илья Беляков (давний друг Лепса) "ушёл из жизни из-за банкротства". Мать Татьяна "потеряла три предприятия, выплатила 25 млн рублей долгов". 

"Поговаривают, именно от Лепса — кольцо Graff за 70 млн и учёба Авроры в Лондоне", - намекнула блогерша.

Ранее в kp.ru подтверждали проблемы бизнеса семьи: у матери Кибы 5 фирм (4 — управление недвижимостью), но большинство "погрязли в судах". Компании отца ликвидированы в 2016 году.

Напомним, Лепс анонсировал свадьбу на лето-2025, выразив желание иметь детей от 19-летней невесты. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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