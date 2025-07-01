Удачная партия: как крах бизнеса родителей Кибы привёл к помолвке с 62-летним Лепсом

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Виктория Боня сделала громкое заявление о помолвке Григория Лепса и Авроры Кибы – в шоу "Злые языки" она объявила: семья невесты решила "удачно выдать дочь замуж" на фоне финансового краха.

По словам Бони, отец Кибы Илья Беляков (давний друг Лепса) "ушёл из жизни из-за банкротства". Мать Татьяна "потеряла три предприятия, выплатила 25 млн рублей долгов".

"Поговаривают, именно от Лепса — кольцо Graff за 70 млн и учёба Авроры в Лондоне", - намекнула блогерша.

Ранее в kp.ru подтверждали проблемы бизнеса семьи: у матери Кибы 5 фирм (4 — управление недвижимостью), но большинство "погрязли в судах". Компании отца ликвидированы в 2016 году.

Напомним, Лепс анонсировал свадьбу на лето-2025, выразив желание иметь детей от 19-летней невесты.

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