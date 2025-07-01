Юморист Максим Галкин* шокирован результатом взвешивания в Ватикане. Отдыхая в Италии, артист встал на уличные грузовые весы на Папской железнодорожной станции.
Цифра 90 кг вызвала у 49-летнего комика удивление.
"Девяносто? Ну, это вместе с очень тяжёлым характером", — поспешил отшутиться Галкин, снимая показания на камеру.
Известно, что вместе с ним в Италии отдыхает и народная артистка СССР Алла Пугачёва. На днях артист поделился закулисным моментом с женой.
На крыше дома он попросил супругу сделать фото. Однако 76-летняя певица случайно включила видео.
Когда Галкин сам захотел снять её, Пугачёва решительно отказалась. "Нет, я не хочу. Я за свою жизнь уже наснималась", — заявила поп-звезда.
* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.