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90 кг на весах Ватикана: Максим Галкин* рассказал о своём тяжёлом характере

1:00
Правда ТВ

Юморист Максим Галкин* шокирован результатом взвешивания в Ватикане. Отдыхая в Италии, артист встал на уличные грузовые весы на Папской железнодорожной станции.

Цифра 90 кг вызвала у 49-летнего комика удивление.

"Девяносто? Ну, это вместе с очень тяжёлым характером", — поспешил отшутиться Галкин, снимая показания на камеру.

Известно, что вместе с ним в Италии отдыхает и народная артистка СССР Алла Пугачёва. На днях артист поделился закулисным моментом с женой.

На крыше дома он попросил супругу сделать фото. Однако 76-летняя певица случайно включила видео.

Когда Галкин сам захотел снять её, Пугачёва решительно отказалась. "Нет, я не хочу. Я за свою жизнь уже наснималась", — заявила поп-звезда.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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